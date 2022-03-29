Власти городов и районов Дагестана сообщили о гибели на Украине шести военных

29 марта 2022, 14:38

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На Украине погибли Саид Шапиев и Муртузали Курбанмагомедов из Махачкалы, Радик Нагметуллаев и Рустам Шахэмиров из Докузпаринского района, Махач Убайдулаев из Буйнакска и Аслан Магомедов из Сулейман-Стальского района, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 58 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", контрактники Закир Алисултанов и Кемран Арабов из Табасаранского района похоронены в родных селах, сообщила районная администрация.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли уроженец поселка Сулак городского округа Саид Шапиев и уроженец поселка Шамхал муниципалитета Муртузали Курбанмагомедов, сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Махачкалы Салман Дадаев.

В ходе специальной операции на Украине погиб уроженец города Буйнакск, военнослужащий Махач Убайдулаев, сообщила сегодня администрация города. В адрес его родителей направлена правительственная телеграмма от имени главы Дагестана Сергея Меликова, говорится в Telegram-канале администрации.

Уроженец Сулейман-Стальского района, рядовой контрактной службы, гранатометчик Аслан Магомедов, погибший на Украине, похоронен в родном селе Юхари-Стале, сообщила районная администрация.

Магомедову было 24 года, он родился в селе Юхари-Стал, затем с родителями жил в Сальске Ростовской области. До военной службы окончил Армавирский государственный университет и работал учителем в школе. говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Погиб на Украине житель села Каракюре Радик Нагметуллаев. Он был заместителем командира взвода батальона морской пехоты, старшим сержантом, сообщила 27 марта районная администрация.

Радика похоронили на сельском кладбище с воинскими почестями. Представитель Каспийской флотилии, подполковник Арзиман Абдурагимов сообщил, что командование представило Нагметуллаева к награждению орденом Мужества (посмертно). У Нагметуллаева остались трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее администрация Докузпаринского района также сообщила о гибели уроженца села Усухчай Рустама Шахэмирова, проживавшего в Кизляре.

С начала военной операции на Украине стало официально известно о гибели как минимум 58 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 14.50 мск 28 марта официально подтверждена гибель не менее 159 уроженцев юга России, в том числе 113 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.