Власти Табасаранского района сообщили о гибели двух военных на Украине

28 марта 2022, 19:30

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Контрактники Закир Алисултанов и Кемран Арабов из Табасаранского района похоронены в родных селах. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель как минимум 52 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Леонид Исупаев из Кулинского района Дагестана погиб на Украине, сообщила районная администрация

В ходе выполнения специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб сержант контрактной службы, уроженец села Хили-Пенджик Табасаранского района Закир Алисултанов, 26 марта он похоронен в родном селе, сообщила сегодня администрация района.

Алисултанову было 22 года. "После окончания Хили-Пенджикской средней школы поступил в Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова, учился на фельдшера. Он не успел завершить учебу, был призван в армию. В 2020 году перешел на контрактную службу в Кантемировской танковой дивизии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

22 марта был похоронен погибший на Украине уроженец селения Новое Лидже Табасаранского района Кемран Арабов. Ему было 38 лет, после срочной службы в армии заключил контракт и служил в Буденновске Ставропольского края. У Кемрана остались жена и двое несовершеннолетних детей. Кемран Арабов посмертно награжден орденом Мужества, говорится в другом сообщении в Telegram-канале районной администрации.

С начала военной операции на Украине стало официально известно о гибели как минимум 52 военных из Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 18.30 мск 28 марта официально подтверждена гибель не менее 153 уроженца юга России, в том числе 107 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.