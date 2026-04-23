Кавказский узел

14:44, 23 апреля 2026

522 человека остаются в пунктах временного размещения после потопа в Дагестане

Устранение последствий наводнения в Дагестане. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вода откачана со всех домов и участков в Дагестане. В пунктах временного размещения остаются 522 человека, сообщили спасатели.  

Как писал "Кавказский узел", более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Вода откачана из всех домов

В Республике Дагестан  все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды. В Дагестане продолжается восстановление энергоснабжения в одном населенном пункте, газоснабжения и холодного водоснабжения - в 4. В 15 пунктах временного размещения - 522 человека, в том числе 165 детей. Силы и средства МЧС России откачивают воду из помещений, дезинфицируют соцобъекты, жилые дома, их территорий, адресно помогают населению, проинформировало МЧC Дагестана на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Проезд автотранспорта временно запрещен на четырех участках автодорог в Дагестане после обильных дождей, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем Telegram-канале в Мах в четверг.

"По состоянию на 10:00 мск 23 апреля закрыто четыре участка автодорог, по всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы. (...) Движение автотранспорта восстановлено на 127 участках дорог", - говорится в сообщении.

Депутаты приняли законопроект о льготах пострадавшим

Депутаты Дагестана единогласно поддержали налоговые и земельные льготы для пострадавших от ЧС

23 апреля на 55-й сессии парламента Дагестана принят пакет законопроектов о поддержке граждан и организаций, пострадавших от стихийных бедствий. Организации освобождаются от уплаты транспортного налога и налога на имущество (перечень утвердит Правительство РД). Для физлиц льготы по транспортному налогу за 2025 год (для авто до 250 л.с.), а также полное освобождение от уплаты за 2025–2026 годы в отношении машин, уничтоженных при наводнении.  Граждане, потерявшие жилье, смогут получить земельный участок в собственность без торгов (при наличии сертификата на выплату для покупки или строительства жилья). Также предусмотрено внеочередное право на получение земли в аренду, сообщает РГВК "Дагестан".

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
