Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Валерия Горбащенко, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Горбащенко 23 апреля был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Горбащенко без уважительных причин "18 сентября 2025 года в период мобилизации" самовольно оставил место службы, воинскую часть в Ростовской области.

"12 февраля 2026 года Горбащенко добровольно прибыл в отдел полиции в городе Прохладном Кабардино-Балкарии, а с 18 сентября 2025 года до 12 февраля 2026 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.", - говорится в публикации.

Подсудимый полностью признал вину и "высказал сожаление о содеянном".

Военнослужащий приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Валерий Горбащенко. Дело поступило в суд 16 апреля, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".