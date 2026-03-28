Кавказский узел

08:14, 28 марта 2026

Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих

Военнослужащий дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практикой возвращение недолеченных бойцов на службу.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Мать военнослужащего требует отменить приговор ее сыну

Жительница Владикавказа Маира Бабаян, мать осужденного за самовольное оставление части Мнацакана Каспарова, уже неделю проводит непрерывный пикет на площади во Владикавказе. Она требует отменить приговор, который, по ее мнению, вынесен несправедливо, несмотря на то, что его оставила в силе апелляционная инстанция, сообщило 26 марта издание Astra (включено в реестр иностранных агентов).

Отказали в медицинской помощи, написав, что он здоров

"По словам Бабаян, ее сын был ранен и эвакуирован только спустя несколько дней. С жалобами на сильные боли он обратился в госпиталь во Владикавказе, однако ему, утверждает Бабаян, отказали в медицинской помощи, написав, что он здоров. После этого военнослужащий обратился в городскую больницу Беслана, где у него выявили сложный перелом тазобедренного сустава и удалили копчик. После операции в его отношении завели дело о СОЧ", - говорится в публикации.

История осужденного привлекла внимание омбудсмена и депутата

На ситуацию отреагировали уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев и депутат местной парламентской фракции ЛДПР Сослан Бестаев, пишет издание.

Организовано медицинское обследование с привлечением узких специалистов

Артур Кокаев 25 марта сообщил в своем телеграм-канале, что 20 марта посетил сына Бабаян в СИЗО-1 Владикавказа. "Каких-либо жалоб со стороны заключенного в ходе личного общения не поступало, состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. С учетом пожеланий дополнительно было организовано медицинское обследование с привлечением узких специалистов. В свою очередь, семье неоднократно предлагалась квалифицированная юридическая помощь в рамках текущего судебного разбирательства", - написал он.

По данным военной прокуратуры владикавказского гарнизона, военнослужащий проходил службу в воронежском гарнизоне, и 29 ноября 2024 года ему был предоставлен отпуск по болезни "со сроком прибытия на службу 14.01.2025 г.". Однако в этот день военнослужащий не вернулся в часть, оставаясь по месту жительства во Владикавказе, сообщил омбудсмен.

16 апреля 2025 года военнослужащий обратился за медпомощью, ему был поставлен диагноз «Острое респираторное заболевание» и предоставлено освобождение до 22 апреля, однако и после этого он продолжал находиться во Владикавказе. 14 мая он был помещен на стационарное лечение, выписан 9 июня и передан сотрудникам военной комендатуры. 23 июля было возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ.

"24.07.2025 военнослужащий прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой он признан «А» - годным к военной службе. Результаты военно-врачебной комиссии военнослужащим не обжаловались", - написал Кокаев.

13 ноября 2025 года обвиняемый был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ и приговорен к 5,5 года лишения свободы. Он обжаловал приговор, но апелляционным определением Южного окружного военного суда приговор был оставлен без изменения, отмечается в публикации.

В свою очередь Сослан Бестаев сообщил 24 марта в своем телеграм-канале, что направил депутатский запрос и получил официальную справку по уголовному делу. По его данным, военнослужащий получил травму на полигоне в ЛНР.

Он пояснил, что сын Бабаян в сентябре 2024 года заключил контракт, а "через пару недель на полигоне в ЛНР упал и сломал поясничный позвонок". "Лечился в Воронеже, потом его перевели в полк выздоравливающих — это реабилитационная часть, она не участвует в СВО и никого туда не отправляет. Дали отпуск по болезни до января 2025-го. В часть он не вернулся, остался во Владикавказе. Были краткие больничные, но снова ни в часть, ни к командованию не явился. В мае 2025-го попал в стационар с сильными болями в спине. После выписки в июне передали военной комендатуре, а оттуда — на сборный пункт для тех, кто самовольно оставил часть", - написал депутат.

Бестаев подчеркнул, что боевого опыта, ранений, наград у военнослужащего нет. "Это подтверждено официально. Ходатайство о приостановке дела не планируется", - говорится в публикации.

Депутат напомнил, что "самоволка после контракта и получения денег — это уголовная статья". "И суды всех инстанций это подтвердили. Со своей стороны готов оказать полное юридическое сопровождение при подготовке и подаче кассационной жалобы — чтобы вышестоящая инстанция ещё раз всё проверила строго по закону", - написал он.

Правозащитники назвали обычной практикой возвращение недолеченных военных на службу

Историю Мнацакана Каспарова прокомментировали "Кавказскому узлу" представитель движения «Идите лесом» (включено в реестр иностранных агентов) Иван Чувиляев и директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» (включена в реестр иностранных агентов) Сергей Кривенко.

Оба они отметили, что истории, когда недолеченных военнослужащих отправляют в зону боевых действий, достаточно часты.

Там и цели-то такой нет - вылечить человека. Там есть цель как-то подлатать его

"Это максимально распространённый случай. Я бы сказал, что, скорее, какие-то обратные ситуации были бы исключением. Обычно бывает так: человек получает ранение или, возможно, травму на фронте. Его отправляют в военный госпиталь, не лечат там, просто потому что, насколько мы понимаем из нашей практики, там и цели-то такой нет - вылечить человека. Там есть цель как-то подлатать его в лучшем случае. Потом ВВК, военно-врачебная комиссия, которая всегда говорит, что человек годен, что всё с ним в порядке, здоров, цел, и даёт ему в лучшем случае 40 дней на реабилитацию. Это такой стабильный процесс. После реабилитации, после этих 40 дней ему надо возвращаться в часть. Всё", - сказал, в частности, Иван Чувиляев.

По его мнению, за 40 дней вылечиться не всегда возможно. "Ну и он [военнослужащий], как следствие, не явился в часть. Его объявили в розыск, а дальше, видимо, задержали. Это, повторюсь, максимально распространённая история", - подчеркнул правозащитник.

ВВК не учитывают состояние годности. Это целое явление

Сергей Кривенко также отметил, что подобные случаи достаточно часты. «Это очень частые случаи, поскольку военные госпитали переполнены. Есть много обращений (и к нам, и в другие организации) о том, что ВВК не учитывают состояние годности. Это целое явление», - заявил он.

Кривенко назвал подобную ситуацию нарушением прав солдата. «По закону, он имеет право на охрану здоровья. Здесь главное, чтобы определение годности/негодности признала ВВК. В этом случае надо добиваться признания со стороны ВВК, обжаловать ее решения. Это очень трудно, сопряжено с большими нервами, но добиться этого можно, хотя и тяжело», - заметил он.

Что касается уголовного дела, то здесь, по словам Кривенко, существует «серая зона». «С одной стороны, следователь формально вправе возбудить дело. С другой – солдат имеет право на охрану здоровья. Если бы он доказал, что негоден к службе по состоянию здоровья (как минимум – временно, до конца лечения), то и дело должно было быть прекращено, поскольку гражданские люди не подлежат уголовной ответственности за самовольное оставление части», - указал Сергей Кривенко.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
