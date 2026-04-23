Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айшат Хизриева бежала из Чечни из-за домашнего насилия, она не обращалась за помощью в эвакуации. Попытка вернуть ее в семью может повториться, а о реальных действиях полиции, чтобы защитить девушку, ничего неизвестно, констатировали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Айшат Хизриева, которую пытались похитить неизвестные в Новосибирске, вышла из отдела полиции. Девушка написала заявление о преследовании и попытке похищения. Айшат рассказала, что люди, которые пытались ее похитить, заявили, что она обвиняется в краже, а друзья девушки, вместе с которыми она была - в похищении. Айшат отправилась в полицию, чтобы написать заявление, контакт с ней прервался. Она заявила, что в семье ей угрожает опасность.

На видео Хизриева рассказала, что ей 21 год и она добровольно ушла из семьи. По словам девушки, на нее "пытаются навесить" кражу 4 миллионов рублей. Отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - говорит Айшат на записи.

Причины побега из семьи Айшат Хизриевой «достаточно стандартная история, как почти у каждой кавказской беглянки», рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS (организация внесена в реестр иноагентов) Александра Мирошникова. «Это домашнее насилие и какие-то ограничения в плане свободы передвижения и прочего», - сказала она.

Мирошникова отметила, что Айшат Хизриева бежала из Чечни сама. «Насколько мы знаем, никто из правозащитных организаций ее не эвакуировал. Она покинула дом примерно в конце марта-начале апреля. Друзья ей не помогали, то есть она бежала самостоятельно, к друзьям уже обращалась постфактум, после побега», - заявила она.

Неизвестные лица пытались задержать Хизриеву на автозаправке, когда она уже ехала в такси вместе с друзьями. Пока непонятно, была ли девушка обнаружена из-за того, что были нарушены какие-то правила безопасности, или этого просто нельзя было избежать.

«Нужно понимать, что если человек из влиятельной семьи, если есть связи в правоохранительных органах, там можешь сколько угодно менять телефоны, сим-карты, строить маршрут. Как только ты начинаешь жить относительно самостоятельной жизнью, выходишь на улицу, светишься на любых камерах, тебя могут найти. Я, правда, не уверена, что это именно такой категории история, поскольку люди, представившиеся сотрудниками полиции, как-то не захотели общаться со своими «коллегами» из новосибирской полиции. А полицейские из Новосибирска, когда посмотрели розыск по Айшат, убедились, что никакого розыска нет, никаких заявлений по поводу кражи 4 миллионов рублей или по поводу похищения, пропажи без вести и так далее, ничего нет. Поэтому вряд ли это были поиски по линии правоохранительных органов, скорее это были какие-то частные лица, которые пытались помочь ее семье вернуть ребенка», - считает она.

Риски для девушки остаются очень высокими. «То, что дела о краже, нет, не значит, что оно не появится позже. Плюс тот факт, что какие-то частные лица ( конечно, есть вероятность того, что это и правда были сотрудники правоохранительных органов, тем не менее, они не представились, не показали документы и вели себя достаточно странно для силовиков) остановили машину такси на заправке, не давали уехать, вели себя вызывающе и грубо, и чувствовали абсолютную безнаказанность, то есть у них не было мысли, что их поведение может повлечь какую-то ответственность для них – это достаточно тревожно. То есть люди чувствуют, что им ничего за это не будет. И что мешает им в следующий раз остановить ее машину где-нибудь в Твери, в Омске, в Ижевске, не знаю, в любом российском городе, или остановить ее на улице, затащить в какую-нибудь машину и увезти обратно в Чечню, если никто с этим ничего не делает. Полиция, да, приняла заявление, но с ней с тех пор не пыталась связаться. И, насколько мы знаем, пока что не было никаких задержаний, по крайней мере, нам об этом ничего не известно", - указала Мирошникова.

По сути, принятое заявление вовсе не означает, что этих людей задержат или что для них будут какие-то адекватные последствия, считает она. "Они могут сказать, что да, мы остановились на автозаправке, попытались поговорить с девушкой, но не получилось поговорить, уехали. Полиция пожмет плечами и скажет, что ладно, попытались поговорить, молодцы, все, дело закрыто", - заявила Мирошникова.

У Хизриевой есть адвокат, девушка самостоятельно наняла его. «Мы с ним не на связи, у нас нет его контакта, она самостоятельно вышла на связь с адвокатом, самостоятельно с ним коммуницирует», - заключила Александра Мирошникова.

Версию о том, что родные Хизриевой связаны с властями Чечни высказал и читатель "Кавказского узла". "Надо думать, отец или кто-то из близких родственников Айшат не рядовой житель Чечни. Фамилия Хизриев в республике достаточно известная. Например, односельчанин Кадырова – Заур Хизриев занимает должность главы города Грозного. Представлены Хизриевы и в силовых структурах Чечни. Так, полковник полиции Аслан Хизриев, известный как «Торнадо» возглавляет один из чеченских ОМОНов. В суде Шейх-Мансуровского района Грозного работает судья с такой же фамилией и именем. С учетом того, что похитить Айшат Хизриеву в Новосибирске пытались чеченские силовики (реальные или мнимые), которые при этом созванивались с ее отцом, можно предположить, что ее отец или кто-то из близких родственников занимает высокую должность в Чечне", - написал пользователь с ником pat_koelpin, напомнив о том, что отец убитой в Ереване Айшат Баймурадовой имел отношение к чеченским силовым структурам, и ее семья состояла в каких-то дальних родственных отношениях с семьей главы Чечни.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. 27 марта Айшат Баймурадова, убитая в октябре 2025 года, была похоронена в Ереване. Организацию похорон взяли на себя следственные органы, попрощаться с Айшат пришло около 30 человек. Похороны посетили в основном приезжие из России, но было и несколько местных жителей. МВД России объявило в розыск Карину Иминову и Саида-Хамзата Байсарова, которые подозреваются в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой. Иминова разыскивается еще и как пропавшая без вести.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". По данным правозащитников, жертвой такого преступления стала, в частности, уроженка Чечни Седа Сулейманова, которая в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Подруга Седы Лена Патяева спустя несколько лет после похищения Сулеймановой продолжает добиваться расследования. Патяева стала главным инициатором кампании "Где Седа?", она пишет обращения в государственные органы и проводит одиночные пикеты, в связи с чем сталкивается с задержаниями и арестами.