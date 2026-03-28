Участники похорон Баймурадовой намерены установить памятник на ее могиле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистам, которые добивались похорон уроженки Чечни Айшат Баймурадовой в Ереване, теперь предстоит разрешить бюрократические формальности с установкой на могиле памятника или надгробной плиты. Смерть Баймурадовой изменила подход армянских силовиков к беженцам, указал правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", убитая уроженка Чечни Айшат Баймурадова была похоронена в Ереване 27 марта, спустя более чем пять месяцев после убийства. Организацию похорон взяли на себя следственные органы, попрощаться с Айшат пришли около 30 человек.

Похороны Айшат Баймурадовой в Ереване посетили в основном мигранты из России, но среди участников прощания были и несколько местных жителей. Некоторые из тех, кто участвовал в церемонии, не знали девушку лично. Похороны Баймурадовой были очень тихими и немногословными, сообщил “Кавказскому узлу” один из участников церемонии, мигрант из России Олег.

“Никто не выступал с речью, никто не делал заявлений. Все прошло очень спокойно и тихо. Шел дождь, было холодно, эта погода совсем не добавляла сил. Была тяжелая атмосфера, некоторые люди плакали, это было слышно. Эти похороны были самыми немногословными из тех похорон, на которых я бывал в своей жизни, все прошло довольно молчаливо”, - рассказал он.

Олег лично не был знаком с Айшат, но не смог остаться безучастным, когда прочитал новости про ее смерть. “Я про нее узнал из новостей, но не смог остаться в стороне, посчитал нужным побывать на похоронах и попрощаться с ней. Никого из Чечни или чеченской диаспоры не было там, из местных властей тоже никого я не увидел”, - добавил он.

Мария тоже не знала Айшат, но не смогла остаться равнодушной. “Мы с подругой решили попрощаться с ней, показать, что она не одна. Очень тяжело об этом говорить, было очень сложно наблюдать за всем этим процессом. Никого из ее родных там не было, она не была нужна своим родственникам. Мы должны были быть там”, - сказала она “Кавказскому узлу”.

Ни исламские обряды, ни чеченские похоронные традиции не были соблюдены при погребении Айшат, отметил комментатор. “Просто положили тело в гроб, отвезли на кладбище и закопали. Даже надгробного памятника нет. Печальная судьба выпала Баймурадовой. Убита и похоронена вдали от родины, в отсутствие родных и близких”, - заметила читатель “Кавказского узла” с ником leda_hansen.

Айшат погребена в отдельной могиле с простой казенной табличкой. Мария выразила надежду, что чиновники разрешат установить на ее могиле памятник. “Черная табличка с белой надписью Айшат Алиханова, ее девичья фамилия. Этот участок немного в стороне от основной части кладбища, на этом участке все захоронения с такими же табличками, - видимо, это какое-то особое место, куда хоронят людей в таких случаях. Там рядом нет памятников. Зато с видом на город-крепость Эрэбуни - место, можно сказать, живописное”, - отметила она.

Похороны прошли очень быстро, сообщила пресс-секретарь кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова. “Мы о них узнали за сутки до непосредственно похорон, поэтому времени на какую-то помощь в организации у нас не осталось. Спасибо большое коллегам из Армении, из армянских медиа, которые успели сделать портрет Айшат и привезти цветы. Изначально сообщалось, что прощание пройдет около морга, по итогу тело сразу было отправлено на кладбище, и прощание перенеслось туда. Мы бы, конечно, хотели изначально знать, куда призывать, приходить людей, чтобы им не приходилось ездить туда-сюда. Армянских правозащитников на похоронах не было, но были представители общественности, представители СМИ, которые, в том числе, помогали добиваться этих похорон”, - сообщила она “Кавказскому узлу”.

Она напомнила, что группа добивалась передачи тела Айшат ее друзьям и правозащитникам для организации погребения, но в результате организацией занимался Следственный комитет Армении. “Мы бы предпочли организовать похороны самостоятельно, организовать достойное прощание, снять какой-то зал, куда могли бы прийти люди, проститься с Айшат. У нее было много друзей в Армении, многим она была важна”, - отметила Александра.

Есть план установить на могиле Айшат памятник, но формальная сторона процесса не урегулирована, добавила Мирошникова. “Мы пока не понимаем механизм, по которому мы можем туда поставить памятник или могильную плиту, поскольку непонятно, кто является официальным владельцем могилы. Скорее всего город, но как согласовывается с городом процедура установки памятника, тоже непонятно, хотелось бы узнать это. Учитывая коммуникацию с армянским следствием и вообще с армянской стороной, есть, конечно, определенные проблемы. Мы со своей стороны готовы все оплатить. Если все-таки похороны получились такими, хочется, чтобы хотя бы могильную плиту или памятник нам дали поставить в какие-то разумные сроки”, - сказала она.

Правозащитница добавила, что в расследовании убийства Айшат никаких подвижек не было. “Возможно, армянская страна уже исчерпала механизмы, поскольку убийца скрылся на территории России, и Россия не отвечает на запросы Армении. Армения отправляла запрос на помощь в расследовании и не получила ответа никакого. Единственное, что остается у Армении - запрос через Интерпол, чтобы был хоть какой-то шанс, что этих двух людей при их въезде куда-либо, даже в лояльные России страны, все-таки задержат”, - заключила Александра Мирошникова.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми; сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Дело Айшат стало уроком для армянских правоохранительных органов, считает правозащитник Артур Сакунц. “Я не изучал вопрос, привлекла ли эта ужасная трагедия внимание армянской общественности или нет, но среди релокантов эта история однозначно была в центре внимания. Хочу отметить одну важную деталь, ее кейс изменил подход армянской правоохранительной системы к людям, которые сбежали из РФ и нашли пристанище в Армении. Раньше не было достаточного внимания и опеки к таким людям, сейчас ситуация изменилась. Очень жаль, что только после смерти Айшат»,- сказал он “Кавказскому узлу”.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.