Кавказский узел

12:09, 27 марта 2026

Айшат Баймурадова похоронена в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Айшат Баймурадова похоронена в Ереване спустя пять месяцев после убийства, попрощаться с ней пришли около 30 человек.

Как писал "Кавказский узел", похороны убитой уроженки Чечни Айшат Баймурадовой были намечены на  27 марта в Ереване. Организацию похорон взяли на себя следственные органы, армянские власти пообещали, что позволят проститься с Айшат всем желающим. Ее похоронят за счет государства. Гроб с телом убитой в Ереване уроженки Чечни Айшат Баймурадовой у морга сразу погрузили в катафалк, предложив собравшимся попрощаться с ней на кладбище.

 Петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. При этом представители МВД Армении настаивали на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем. Петиция с призывом выдать тело Баймурадовой ее друзьям и правозащитникам для захоронения набрала 318 подписей.

Убитая в Ереване чеченка Айшат Баймурадова была похоронена на Нубарашенском кладбище.

В 10.30 по местному времени около 30 желающих проститься с ней собрались у морга больницы Гераци, но гроб сразу повезли на Нубарашенское кладбище. Собравшиеся также отправились на кладбище, чтобы попрощаться с Айшат, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Айшат похоронена в новой части кладбища, сообщает Telegram-канал "Свобода (не)за горами", опровергая данные о том, что ее могила находится в местах захоронений невостребованных тел. "Нет никакого отдельного участка для невостребованных [тел], это просто новая часть кладбища", - приводятся в сообщении слова источника.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

