18:47, 26 марта 2026

Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Похороны убитой уроженки Чечни Айшат Баймурадовой пройдут 27 марта в Ереване. Организацию похорон взяли на себя следственные органы, армянские власти пообещали, что позволят проститься с Айшат всем желающим.

Как писал "Кавказский узел", спустя более 120 дней после смерти тело уроженки Чечни Айшат Баймурадовой остается в морге, следствие приняло решение похоронить ее за счет государства.

 Петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. При этом представители МВД Армении настаиваои на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем.  Петиция с призывом выдать тело Баймурадовой ее друзьям и правозащитникам для захоронения, по состоянию на 18.47 мск сегодня, набрала 317 подписей.

Айшат Баймурадову похоронят завтра в Ереване в 10:30 (9.30 мск), сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

Похороны убитой в Армении чеченки Айшат Баймурадовой состоятся завтра в 10:30 — процесс начнется у морга больницы Гераци по адресу: ул. Гераци 5/1 . Все, кто хотят проститься с Айшат, могут подъехать к моргу и сопроводить гроб до кладбища. Айшат будет похоронена на Нубарашенском кладбище, говорится в сообщении

Организацию похорон взяли на себя следственные органы, армянские власти пообещали, что позволят проститься с Айшат всем желающим, подчеркнули правозащитники.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
