Погибший на Украине военный похоронен в Кисловодске

18 марта 2022, 16:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водитель-санитар Феликс Новоселицкий из Зеленокумска убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее семи уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", в ходе боев на Украине погибли уроженцы Советского городского округа Даниил Луценко, Анатолий Воробьев и Дмитрий Павшенко, житель Новоалександровского округа Олег Мануйлов, житель Предгорного района Георгий Романов и уроженец Железноводска Тимур Нуралиев, уроженец Зеленокумска Феликс Новоселицкий.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 16.00 мск официально подтверждена гибель не менее 125 уроженцев юга России, в том числе 81 уроженца Северо-Кавказского федерального округа.

О гибели уроженца Кисловодска Данила Рудаченко сообщила администрация Кисловодска. "Данил в числе первых отправился на Украину для участия в специальной операции. Посмертно Данил награждён - орденом Мужества", говорится в сообщении от 17 марта в Telegram-канале администрации города.

Похороны Данила Рыбаченко состоялись 17 марта. сообщи мэр Кисловодска Евгений Моисеев. "Семье Данила окажем всю неообходимую помощь и поддержку", пообещал глава города на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Таким образом, к 17.00 мск известно о гибели с начала военной операции на Украине не менее семи уроженцев Ставропольского края.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".