Феликс Новоселицкий. Фото: официальный сайт Советский городской округ Ставропольского края http://sgosk.ru/news/pechalnaya-vest/

15 марта 2022, 17:51

Житель Ставрополья погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водитель-санитар Феликс Новоселицкий из Зеленокумска убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее семи уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", в ходе боев на Украине погибли уроженцы Советского городского округа Даниил Луценко, Анатолий Воробьев и Дмитрий Павшенко, житель Новоалександровского округа Олег Мануйлов, житель Предгорного района Георгий Романов и уроженец Железноводска Тимур Нуралиев, сообщили главы городов и районов Ставрополья. С начала военной операции главы регионов и муниципалитетов юга России подтвердили гибель не менее 102 уроженцев регионов.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец Зеленокумска погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Советского городского округа Ставрополья. "В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец Зеленокумска, ефрейтор, водитель-санитар Феликс Евгеньевич Новоселицкий", - говорится в сообщении на сайте  администрации округа.

Таким образом, к 17.00 мск известно о гибели с начала военной операции на Украине не менее семи уроженцев Ставропольского края.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Минобороны России рапортовало об эвакуации с Украины около 250 тысяч человек", "Трое военных из Камышина погибли на Украине", "Петиция за обмен пленными и погибшими с Украиной набрала за неделю более 23 тысяч подписей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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