Житель Ставрополья погиб на Украине

15 марта 2022, 17:51

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Водитель-санитар Феликс Новоселицкий из Зеленокумска убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее семи уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", в ходе боев на Украине погибли уроженцы Советского городского округа Даниил Луценко, Анатолий Воробьев и Дмитрий Павшенко, житель Новоалександровского округа Олег Мануйлов, житель Предгорного района Георгий Романов и уроженец Железноводска Тимур Нуралиев, сообщили главы городов и районов Ставрополья. С начала военной операции главы регионов и муниципалитетов юга России подтвердили гибель не менее 102 уроженцев регионов.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец Зеленокумска погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Советского городского округа Ставрополья. "В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец Зеленокумска, ефрейтор, водитель-санитар Феликс Евгеньевич Новоселицкий", - говорится в сообщении на сайте администрации округа.

Таким образом, к 17.00 мск известно о гибели с начала военной операции на Украине не менее семи уроженцев Ставропольского края.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".