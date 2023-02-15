Разведчик из Ставропольского края погиб на Украине

15 февраля 2023, 22:39

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Сержант Марат Кадиров убит на Украине, сообщил сегодня глава Кировского городского округа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 113 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что старшина Сергей Матвеев стал 112-м уроженцем Ставрополья, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Сержант Марат Кадиров погиб 7 ноября 2022 года в ходе военной операции на Украине, его родным переданы награды, в том числе орден Мужества, сообщил сегодня глава Кировского городского округа Николай Новопашин в своем Telegram-канале.

Марату было 25 лет, он родом из станицы Марьинская. После школы выучился на программиста, по окончании учебы был призван в армию, затем остался на службе. Принимал участие в военной операции в Сирии. В сентябре 2022 года был направлен на Украину, где служил в разведроте, говорится в сообщении на странице Кировского городского округа в соцсети "ВКонтакте" от 28 ноября 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 113 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.30 мск 15 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1349 жителей юга России, в том числе 784 жителей СКФО и 565 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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