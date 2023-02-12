Военный из Буденновского района погиб на Украине

12 февраля 2023, 12:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старшина Сергей Матвеев погиб на Украине, сообщили власти Буденновского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 112 военных из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля стало известно, что на Украине погибли старшие сержанты Александр Перминов и Евгений Сапрунов из Буденновска. На эту дату официально была подтверждена гибель во время спецоперации как минимум 111 военных из Ставропольского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старшина Сергей Матвеев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 10 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Буденновского района Андрей Соколов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 112 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.