12 февраля 2023, 12:02

Военный из Буденновского района погиб на Украине

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Старшина Сергей Матвеев погиб на Украине, сообщили власти Буденновского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 112 военных из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля стало известно, что на Украине погибли старшие сержанты Александр Перминов и Евгений Сапрунов из Буденновска. На эту дату официально была подтверждена гибель во время спецоперации как минимум 111 военных из Ставропольского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старшина Сергей Матвеев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 10 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Буденновского района Андрей Соколов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 112 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине 1300 военных с юга России", "Житель Ставрополья погиб в военной операции", "Два жителя Ставрополья погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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