Двое военных из Буденновска погибли на Украине

06 февраля 2023, 17:37

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Старшие сержанты Александр Перминов и Евгений Сапрунов погибли на Украине, сообщил сегодня глава Буденновского муниципального округа. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 111 жителей Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Роман Плясун стал 109-м жителем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старшие сержанты Александр Перминов и Евгений Сапрунов погибли на Украине, сообщил 5 февраля глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград родным погибших. Другие сведения о погибших в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 111 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 17.25 мск 6 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1303 жителей юга России, в том числе 756 жителей СКФО и 547 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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