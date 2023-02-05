Роман Плясун. Скриншот фото со страницы "ВКонтакте" Дениса Климова, https://vk.com/wall777662045_137?w=wall777662045_137

05 февраля 2023, 00:17

Житель Ставрополья погиб в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Роман Плясун погиб на Украине, сообщил глава Апанасенковского округа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 109 жителей Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Белоущенко и Михаил Кириенко погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Ставропольского края достигло 108.

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Вооруженных сил Российской Федерации — Роман Плясун, житель села Дербетовка, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 30 января.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 109 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.10 мск 5 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1296 жителей юга России, в том числе 753 жителей СКФО и 543 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Три жителя Астраханской области погибли на Украине", "Лидер "Сочинской коммуны" погиб на Украине", "Два жителя Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 февраля 2023, 01:16

04 февраля 2023, 23:25

  • Сотрудники грузинской телекомпании потребовали восстановить их на работе

    "Формула ТВ" должна извиниться за увольнение операторов и восстановить их на работе, заявили участники акции протеста в Тбилиси. 25 операторов потребовали немедленного повышения зарплаты и отказались выполнять обязанности, администрация была вынуждена расторгнуть с ними договоры, пояснила телекомпания.

04 февраля 2023, 22:30

04 февраля 2023, 21:43

  • Три жителя Астраханской области погибли на Украине

    Вячеслав Ермаков, Серик Бигайдаров и Борис Иванов погибли на Украине, сообщили власти трех районов Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 80 жителей Астраханской области.

04 февраля 2023, 20:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи