Житель Ставрополья погиб в военной операции

05 февраля 2023, 00:17

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Роман Плясун погиб на Украине, сообщил глава Апанасенковского округа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 109 жителей Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Белоущенко и Михаил Кириенко погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Ставропольского края достигло 108.

В ходе специальной военной операции погиб рядовой Вооруженных сил Российской Федерации — Роман Плясун, житель села Дербетовка, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 30 января.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 109 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.10 мск 5 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1296 жителей юга России, в том числе 753 жителей СКФО и 543 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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