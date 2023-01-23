23 января 2023, 12:30

Два жителя Ставрополья погибли на Украине

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Сергей Белоущенко из села Вознесеновское и Михаил Кириенко из Киевки погибли на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 107 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 2 января стало известно о гибели во время проведения специальной операции на Украине прапорщика Арсена Бабаяна из Пятигорска. Он стал, по меньшей мере, 105 военнослужащим со Ставропольского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погибли житель села Вознесеновское Сергей Белоущенко и житель села Киевка Михаил Кириенко, сообщила 22 января в своем Telegram-канале администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 107 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине 1150 бойцов с юга России", "Многодетный отец на Ставрополье попытался оспорить решение о мобилизации", "Житель Ставрополья погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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