04 января 2023, 00:38

Подтверждена гибель на Украине военного из Минеральных Вод

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Минеральных Вод вручили орден Мужества родителям Руслана Габдулхакова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 106 военных из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 января стало известно о гибели на Украине прапорщика Арсена Бабаяна из Пятигорска. На эту дату была официально подтверждена гибель на Украине, по меньшей мере, 105 военнослужащих из Ставропольского края.

В администрации Минераловодского городского округа состоялась церемония передачи ордена Мужества родителям Руслана Габдулхакова, который погиб в зоне специальной военной операции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Минераловодского городского округа.

Отмечается, что лейтенант Габдулхаков был командиром разведывательного взвода, при каких обстоятельствах он погиб - не уточняется.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Многодетный отец на Ставрополье попытался оспорить решение о мобилизации", "Житель Ставрополья погиб на Украине", "Главы трех регионов юга России попали под санкции США".

Автор: "Кавказский узел"

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