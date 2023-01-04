Подтверждена гибель на Украине военного из Минеральных Вод

04 января 2023, 00:38

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Власти Минеральных Вод вручили орден Мужества родителям Руслана Габдулхакова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 106 военных из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 января стало известно о гибели на Украине прапорщика Арсена Бабаяна из Пятигорска. На эту дату была официально подтверждена гибель на Украине, по меньшей мере, 105 военнослужащих из Ставропольского края.

В администрации Минераловодского городского округа состоялась церемония передачи ордена Мужества родителям Руслана Габдулхакова, который погиб в зоне специальной военной операции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Минераловодского городского округа.

Отмечается, что лейтенант Габдулхаков был командиром разведывательного взвода, при каких обстоятельствах он погиб - не уточняется.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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