02 января 2023, 08:51

Росгвардеец из Пятигорска погиб на Украине

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На Украине погиб прапорщик Арсен Бабаян из Пятигорска. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 105 военных из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что на Украине погибли Владимир Романенко и Александр Пономарев из Минеральных Вод. На эту дату была официально подтверждена гибель на Украине, по меньшей мере, 104 военнослужащих из Ставропольского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб прапорщик Арсен Бабаян из Пятигорска. Генерал-полковник Сергей Захаров выразил соболезнования его родным, и передал им орден Мужества, которым посмертно награжден Бабаян, сообщила пресс-служба Росгвардии на сайте ведомства.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 105 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Многодетный отец на Ставрополье попытался оспорить решение о мобилизации", "Житель Ставрополья погиб на Украине", "Главы трех регионов юга России попали под санкции США".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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