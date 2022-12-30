Глава Минеральных Вод сообщил о гибели двух военных на Украине

30 декабря 2022, 16:34

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Владимир Романенко и Александр Пономарев погибли на Украине, сообщил глава Минеральных Вод. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 104 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Тимур Савченко стал по меньшей мере 102-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Государственные награды вручены родственникам минераловодцев, погибших при исполнении боевых задач в рамках проведения специальной военной операции, сообщил 29 декабря глава Минеральных вод Вячеслав Сергиенко.

"Указом Президента России Владимира Путина орденами Мужества посмертно были награждены Романенко Владимир Евгеньевич и Пономарёв Александр Олегович", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 104 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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