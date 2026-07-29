Пять кандидатов выдвинуты на пост президента Южной Осетии

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За день до окончания приема документов ЦИК Южной Осетии своих кандидатов на пост президента выдвинули "Партия Развития", поддержав Фатиму Хугаеву, партия "Единство" выдвинула Зураба Кокоева, а инициативная группа - Казбека Кодоева. Ранее об участии в выборах заявили врио главы Южной Осетии Марат Камболов и лидер "Иры фарн" Хох Чочиев. Партия "Единство народа" сообщила о решении не выдвигать кандидата.

Как писал "Кавказский узел", врио президента Южной Осетии Марат Камболов уже подал документы в ЦИК, после чего заручился поддержкой Путина. Партия "Иры Фарн" выдвинула Хоха Чочиева в качестве кандидата в президенты. Собрание инициативной группы по выдвижению Олега Козаева кандидатом в президенты было отложено второй рах Изначально собрание было запланировано на 25 июля в 12.00 в городском Доме культуры (бывшее здание Совпрофа). Однако, как сообщил сам Олег Козаев, оно не состоялось по техническим причинам.

После встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.





Социалистическая партия "Единство народа" уведомила Центральную избирательную комиссию Южной Осетии о принятом решении на съезде партии, который прошел сегодня в 17.00, прекратить участие в избирательном процессе, сообщает агентство "Рес" со ссылкой на ЦИК.



Также сегодня прошел съезд "Партии Развития", на котором делегаты съезда поддержали вопрос о выдвижении жительницы Квайсы Фатимы Хугаевой на пост президента, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Хугаева - юрист, подполковник полиции в отставке, много лет работала в Центральном аппарате МВД России. Баллотировалась в Госдуму седьмого созыва от Пензенской области. Сейчас она постоянно проживает в Южной Осетии, работает в местной школе заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, а также учителем ОБЖ и истории.

За нее проголосовали 76 из 78 присутствовавших. В то же время, согласно законодательству, на съезде партии должно присутствовать не менее ста делегатов. Несмотря на это, в партии отметили, что документы в ЦИК все же направят.

Партия "Единство" выдвинула Зураба Кокоева кандидатом в президенты Южной Осетии. Кокоев возглавляет партию с момента ее основания в 2003 году, занимал должности вице-премьера и премьер-министра республики, исполняющего обязанности спикера парламента. В настоящее время Кокоев является полпредом правительства.

Сегодня инициативная группа выдвинула Казбека Кодоева в кандидаты на пост президента Южной Осетии. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены инициативной группы.

В Южной Осетии на данный момент известны имена пятерых претендентов на главный пост в стране. Это Марат Камболов, лидеры партий "Иры Фарн" и "Единство" Хох Чочиев и Зураб Кокоев, кандидаты от "Патриотов Алании" и "Партии Развития" Мурат Валиев и Фатима Хугаева, уточняет Sputnik Южная Осетия.

Политические партии и инициативные группы избирателей могут представить документы для выдвижения кандидатов на досрочных выборах Президента Республики Южная Осетия, назначенных на 18 сентября 2026 года, до 18:00 30 июля 2026 года, пишет ИА "Рес".

Напомним, согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента, очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", – говорится в тексте Конституции Южной Осетии, размещенной на сайте республиканского парламента.