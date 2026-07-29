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20:36, 29 июля 2026

Пять кандидатов выдвинуты на пост президента Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За день до окончания приема документов ЦИК Южной Осетии своих кандидатов на пост президента выдвинули "Партия Развития", поддержав Фатиму Хугаеву, партия "Единство" выдвинула Зураба Кокоева, а  инициативная группа - Казбека Кодоева. Ранее об участии в выборах заявили врио главы Южной Осетии Марат Камболов и лидер "Иры фарн" Хох Чочиев. Партия "Единство народа" сообщила о решении не выдвигать кандидата.

Как писал "Кавказский узел",  врио президента Южной Осетии Марат Камболов уже подал документы в ЦИК, после чего заручился поддержкой Путина. Партия "Иры Фарн" выдвинула Хоха Чочиева в качестве кандидата в президенты. Собрание инициативной группы по выдвижению Олега Козаева кандидатом в президенты было отложено второй рах Изначально собрание было запланировано на 25 июля в 12.00 в городском Доме культуры (бывшее здание Совпрофа). Однако, как сообщил сам Олег Козаев, оно не состоялось по техническим причинам.

После встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Социалистическая партия "Единство народа" уведомила Центральную избирательную комиссию Южной Осетии о принятом решении на съезде партии, который прошел сегодня в 17.00, прекратить участие в избирательном процессе, сообщает агентство "Рес" со ссылкой на ЦИК.

Также сегодня прошел съезд "Партии Развития", на котором делегаты съезда поддержали вопрос о выдвижении жительницы Квайсы Фатимы Хугаевой на пост президента, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Хугаева - юрист, подполковник полиции в отставке, много лет работала в Центральном аппарате МВД  России. Баллотировалась в Госдуму седьмого созыва от Пензенской области. Сейчас она постоянно проживает в Южной Осетии, работает в местной школе заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, а также учителем ОБЖ и истории. 

За нее проголосовали 76 из 78 присутствовавших. В то же время, согласно законодательству, на съезде партии должно присутствовать не менее ста делегатов. Несмотря на это, в партии отметили, что документы в ЦИК все же направят.

Партия "Единство" выдвинула Зураба Кокоева кандидатом в президенты Южной Осетии. Кокоев возглавляет партию с момента ее основания в 2003 году, занимал должности вице-премьера и премьер-министра республики, исполняющего обязанности спикера парламента. В настоящее время Кокоев является полпредом правительства.

Сегодня инициативная группа выдвинула Казбека Кодоева в кандидаты на пост президента Южной Осетии. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены инициативной группы.

В Южной Осетии на данный момент известны имена пятерых претендентов на главный пост в стране. Это Марат Камболов, лидеры партий "Иры Фарн" и "Единство" Хох Чочиев и Зураб Кокоев, кандидаты от "Патриотов Алании" и "Партии Развития" Мурат Валиев и Фатима Хугаева, уточняет Sputnik Южная Осетия.

Политические партии и инициативные группы избирателей могут представить документы для выдвижения кандидатов на досрочных выборах Президента Республики Южная Осетия, назначенных на 18 сентября 2026 года, до 18:00 30 июля 2026 года, пишет ИА "Рес".

Напомним, согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента, очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", –  говорится в тексте Конституции Южной Осетии, размещенной на сайте республиканского парламента.

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Автор: Кавказский узел

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