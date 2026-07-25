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14:00, 25 июля 2026

Партии Южной Осетии объявили о выдвижении кандидатов на пост президента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запланированы еще шесть собраний по выдвижению кандидатов на пост президента Южной Осетии. Собрание инициативной группы по выдвижению Олега Козаева кандидатом в президенты не состоялось второй раз.

Как писал "Кавказский узел", врио президента Южной Осетии Марат Камболов уже подал документы в ЦИК, после чего заручился поддержкой Путина. Партия "Иры Фарн" выдвинула Хоха Чочиева в качестве кандидата в президенты. Еще одно собрание по выдвижению кандидата в президенты не состоялось.

После встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. Досрочные выборы президента Южной Осетии назначены на 18 сентября. В период президентства Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Цхинвале во второй раз перенесено собрание инициативной группы по выдвижению Олега Козаева кандидатом в президенты.  Изначально собрание было запланировано на субботу, 12:00, в городском Доме культуры (бывшее здание Совпрофа). Однако, как сообщил «Ресу» сам Олег Козаев, оно не состоялось по техническим причинам, пишет ИА "Рес".

«По техническим причинам мы вынуждены перенести собрание. О новой дате и времени мы уведомим Центральную избирательную комиссию», — прокомментировал ситуацию Козаев.

По данным Центризбиркома Южной Осетии, на 27 июля запланирован съезд партии «Патриоты Алании», 29 июля  должны пройти съезд партии «ЕДИНСТВО», съезд «Партии Развития", собрание инициативной группы по выдвижению Мурата Валиева , съезд Социалистической партии "Единство народа", собрание инициативной группы по выдвижению Эдуарда Габараева.

«Единая Осетия» отказалась от самостоятельного выдвижения и поддержит Марата Камболова, писала 6 июля "Сапа Цхинвал".

Республиканская политическая партия «Единая Осетия» официально объявила о том, что не будет выдвигать собственного кандидата на предстоящих президентских выборах в Южной Осетии. Партийное руководство приняло решение войти в состав инициативной группы по поддержке Марата Камболова. Также в инициативную группу по выдвижению Камболова вошли партия «Ныхас» и коммунистическая партия.

Напомним, согласно Конституции Южной Осетии, после официального ухода действующего президента, очередные выборы лидера республики должны пройти в течение трех месяцев – не позднее 21 сентября 2026 года. "Выборы президента Республики Южная Осетия должны состояться не позднее 90 дней со дня досрочного прекращения исполнения полномочий бывшим главой государства", –  говорится в тексте Конституции Южной Осетии*, размещенной на сайте республиканского парламента.

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Автор: "Кавказский узел"

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