Житель Ставрополья погиб на Украине

24 декабря 2022, 20:22

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Тимур Савченко погиб на Украине, сообщил депутат горсобрания Железноводска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 жителей Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Николай Чупаков стал 101-м жителем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец Иноземцево Тимур Савченко погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил 21 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат думы Железноводска Иван Стаценко. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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