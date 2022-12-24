24 декабря 2022, 20:22

Житель Ставрополья погиб на Украине

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Тимур Савченко погиб на Украине, сообщил депутат горсобрания Железноводска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 жителей Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Николай Чупаков стал 101-м жителем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти

Уроженец Иноземцево Тимур Савченко погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил 21 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" депутат думы Железноводска Иван Стаценко. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Тимашевска погиб в зоне военной операции", "Подтверждена гибель 10 уроженцев Ростовской области на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех уроженцев Дагестана", "Стало известно о гибели на Украине жителя Егорлыкского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 декабря 2022, 19:27

24 декабря 2022, 18:29

  • Житель Тимашевска погиб в зоне военной операции

    Алексей Курников погиб в бою во время военной операции, сообщил глава администрации Тимашевска. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 64 жителей Краснодарского края.

24 декабря 2022, 17:33

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