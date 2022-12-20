Уроженец Ставрополья погиб на Украине

20 декабря 2022, 19:46

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Младший сержант Николай Чупаков погиб на Украине, сообщил сегодня глава Новоалександровского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 101 уроженца Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Николай Лежебоков стал 100-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Николай Чупаков погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил сегодня глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.