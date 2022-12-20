20 декабря 2022, 19:46

Уроженец Ставрополья погиб на Украине

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Младший сержант Николай Чупаков погиб на Украине, сообщил сегодня глава Новоалександровского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 101 уроженца Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Николай Лежебоков стал 100-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Николай Чупаков погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщил сегодня глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 101 уроженца Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подтверждена гибель 10 уроженцев Ростовской области на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех уроженцев Дагестана", "Стало известно о гибели на Украине жителя Егорлыкского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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