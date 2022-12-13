Росгвардеец из Ставрополья погиб на Украине

13 декабря 2022, 16:56

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Старший лейтенант Николай Лежебоков погиб на Украине, сообщил сегодня Северокавказский округ войск Росгвардии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 100 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Савинов и Вячеслав Иванов погибли на Украине, общее число погибших в зоне военной оперции усрожденцев Ставропольского края, смерть которых подтвердили власти, достигло 99.

В селе Гофицкое Петровского района Ставропольского края состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военнослужащему Росгвардии старшему лейтенанту Николаю Лежебокову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, сообщил сегодня Северокавказский округ войск Росгвардии в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 100 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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