Двое военных из Ставропольского края погибли на Украине

10 декабря 2022, 00:16

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Вячеслав Савинов и Вячеслав Иванов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 99 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", после сообщения о том, что капитан Александр Кохлович, сержант Александр Шиянов, младший сержант Максим Марданов, ефрейтор Абдула Магомедов и рядовые Шамиль Магомедов и Александр Машков погибли на Украине, число уроженцев Ставропольского края, гибель которых в ходе военной операции подтвердили власти, достигло 97.

Губернатор Ставропольского края сообщило передаче ордена Мужества родным погибшего на Украине подполковника Вячеслава Савинова. "Для Вячеслава Валерьевича этот орден Мужества был третьим. Он стал полным кавалером Ордена. К сожалению, посмертно", - написал Владимир Владимиров 9 декабря в своем Telegram-канале.

О гибели на Украине Вячеслава Иванова сообщила администрация Красногвардейского муниципального округа. В школе села Дмитриевское, где он учился в открыта мемориальная доска, говорится в сообщении от 9 декабря в Telegram-канале администрации. Как следует из информации на мемориальной доске, Иванову было 26 лет.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 99 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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