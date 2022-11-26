26 ноября 2022, 23:48

Власти сообщили о гибели на Украине шести военных из Ставропольского края

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Александр Кохлович, сержант Александр Шиянов, младший сержант Максим Марданов, ефрейтор Абдула Магомедов и рядовые Шамиль Магомедов и Александр Машков погибли на Украине, сообщил сегодня глава Буденновского муниципального округа. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 97 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Килочек, Николай Прасолов, Семен Тучин и Сергей Мокруха погибли на Украине, число погибших в ходе спецоперации ставропольцев достигло 91.

Контрактники капитан Александр Кохлович, сержант Александр Шиянов, младший сержант Максим Марданов, рядовой Александр Машков, ефрейтор Абдула Магомедов и рядовой Шамиль Магомедов погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 97 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Три жителя Ростовской области погибли на Украине", "Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Четыре уроженца Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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