Четыре жителя Ставрополья погибли на Украине

30 октября 2022, 23:23

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Сергей Килочек, Николай Прасолов, Семен Тучин и Сергей Мокруха погибли на Украине, сообщил глава Благодарненского городского округа Александр Теньков. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 91 уроженца Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Динека стал 87-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели четырех уроженцев Ставрополья стало известно из сообщения о возложении цветов к могилам погибших в ходе военной операции на Украине. "Возложили цветы к могилам Сергея Килочка в селе Бурлацком, Николая Прасолова в селе Спасском, Семена Тучина и Сергея Мокрухи в селе Сотниковском", - написал сегодня глава Благодарненского городского округа Александр Теньков в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 91 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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