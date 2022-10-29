Военный из Дагестана погиб на Украине

29 октября 2022, 11:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий из Табасаранского района Шахбан Халиков погиб на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 242 уроженцев Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 октября стало известно, что командир мотострелкового батальона Аббас Гашимов погиб на Украине. К этой дате с начала военной операции была официально подтверждена гибель не менее 241 уроженца Дагестана.

Житель Табасаранского района Дагестана Шахбан Халиков погиб во время спецоперации российских войск на Украине. 28 октября советник главы республики Наип Сепиханов навестил семью погибшего, сообщила 28 октября на своем сайте администрация Табасаранского района.

Сепиханова сопровождали помощник главы Дагестана Анатолий Андреев и замглавы администрации Табасаранского района Рамис Османов, сказано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 242 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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