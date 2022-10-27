Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан

27 октября 2022, 20:14

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Владислав Пономаренко, Александр Уваров, Владимир Матвейчук и Данил Скрибцов погибли на Украине, сообщили сегодня администрации Сальского и Октябрьского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 60 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Дмитрий Гаращенко стал 56-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Наводчик танка рядовой Владислав Пономаренко погиб 23 октября, ему было 29 лет. Механик-водитель сержант Александр Уваров погиб 20 октября, ему было 35 лет. Также на Украине погиб боец ЧВК "Вагнер" Владимир Матвейчук, житель поселка Сеятель, ему было 33 года. Все они представлены к государственным наградам Российской Федерации посмертно. сообщила сегодня администрация Сальского района в своем Telegram-канале.

Администрация Октябрьского района Ростовской области в своем Telegram-канале сообщила о гибели на Украине военнослужащего, гвардии рядового Данила Скрибцова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 56 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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