27 октября 2022, 12:46

Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мобилизованный Дмитрий Гаращенко, отец троих детей из Пролетарска Ростовской области погиб в зоне СВО, сообщили местные власти. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 56 уроженцев Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", местные власти сообщили 23 октября о гибели на Украине жителя Батайска Богдана Бойко. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 55 уроженцев Ростовской области.

Военный Дмитрий Гаращенко, погиб на Украине в зоне СВО. У мужчины остались жена и трое маленьких детей, самому старшему из которых шесть лет. Дмитрий был единственным кормильцем семьи — супруга ещё в декрете, на него оформлены ипотека и кредиты. Об этом 26 октября сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на администрацию Пролетарского района. Информацию о смерти подтвердила также его вдова Любовь Гаращенко.

Дмитрия мобилизовали 26 сентября. В разное время он отслужил в Осетии и Ингушетии, доработал до пенсии в министерстве внутренних дел. Супруга пыталась вернуть его домой после призыва и написала обращение к губернатору региона Василию Голубеву. Похороны Дмитрия, сообщают "Юга.ру".

4 октября вышли Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пообещал обеспечить контроль со стороны депутатов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 56 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Буйнакского района сообщили о гибели земляка на Украине", "Стало известно о гибели на Украине 55-летнего жителя Ингушетии", "Власти Эльбрусского района сообщили о гибели военного на Украине"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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