Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине

27 октября 2022, 12:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мобилизованный Дмитрий Гаращенко, отец троих детей из Пролетарска Ростовской области погиб в зоне СВО, сообщили местные власти. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 56 уроженцев Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", местные власти сообщили 23 октября о гибели на Украине жителя Батайска Богдана Бойко. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 55 уроженцев Ростовской области.

Военный Дмитрий Гаращенко, погиб на Украине в зоне СВО. У мужчины остались жена и трое маленьких детей, самому старшему из которых шесть лет. Дмитрий был единственным кормильцем семьи — супруга ещё в декрете, на него оформлены ипотека и кредиты. Об этом 26 октября сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на администрацию Пролетарского района. Информацию о смерти подтвердила также его вдова Любовь Гаращенко.

Дмитрия мобилизовали 26 сентября. В разное время он отслужил в Осетии и Ингушетии, доработал до пенсии в министерстве внутренних дел. Супруга пыталась вернуть его домой после призыва и написала обращение к губернатору региона Василию Голубеву. Похороны Дмитрия, сообщают "Юга.ру".

4 октября вышли Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пообещал обеспечить контроль со стороны депутатов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 56 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте “Кавказский узел” в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.