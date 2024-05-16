16 мая 2024, 10:08

Военный со Ставрополья убит на Украине

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Антон Харитонов из Благодарненского района убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 368 военнослужащих из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 13 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 367 военнослужащих из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Боец из Благодарненского района Антон Харитонов убит на Украине. В школе №1 города Благодарный в честь него установлена Парта героя, сообщила 8 мая на своей странице в соцсети "Одноклассники" администрация Благодарненского муниципального округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 368 военнослужащих из Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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