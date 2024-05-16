Пять жителей Дагестана уличены в пропаганде терроризма

16 мая 2024, 13:45

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Четверо жителей Дагестана оштрафованы за публикацию в интернете символики "Исламского государства"*, "Аль-Каиды"* и "Имарата Кавказ"*, и еще один житель республики арестован на 15 суток, сообщила ФСБ.

По данным погрануправления ФСБ по Дагестану, жители республики Р. Абдулмуслимов, К. Рамазанов и М. Абдулкадиров оштрафованы за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, запрещенных российским законодательством. Все трое раскаялись в содеянном и добровольно удалили запрещенные материалы, опубликованные ими ранее в интернете.

Экстремистские материалы в интернете, согласно сообщению ведомства, распространяли еще двое других жителей – Магомедов М. и Маркин К. За возбуждение ненависти либо вражды Мегомедов оштрафован, а Маркин – арестован на 15 суток, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на погрануправление ФСБ по республике.

Речь идет о распространении символики международных террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каида"*, "Имарат Кавказ"*, запрещенных в России по решению суда, сказано в сообщении.

Комментариев от Абдулмуслимова, Рамазанова, Абдулкадирова, Магомедова и Маркина или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа 2022 года 24-летний житель Каякентского района был заподозрен в причастности к "Исламскому государству"*. По версии следствия, он уехал в Ирак, где вступил в ряды террористической организации.

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* организации признаны террористическими и запрещены в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.