Майор из Дагестана погиб на Украине

28 октября 2022, 15:52

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Командир мотострелкового батальона Аббас Гашимов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 241 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Абдуллабек Алиев, Рамазан Хиряев, Замир Алиев погибли на Украине, таким образом число погибших там уроженцев Дагестана достигло 240.

Командир мотострелкового батальона, майор Аббас Гашимов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербентского района.

Гашимов родом из села Белиджи Дербентского района. Окончил "Московское высшее общевойсковое командное училище, служил в Екатеринбурге. Проходил службу в городе Екатеринбург. Майор Аббас Гашимов дважды находился в служебных командировках в Сирии. Гашимов в ходе военной операции на Украине был ранен, за две недели до гибели попал в госпиталь, однако отказался от медпомощи и вернулся в зону проведения военной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 241 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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