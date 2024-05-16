Айлисли потребовал от генпрокурора отчета об итогах расследования

16 мая 2024, 19:38

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Обращение к генпрокурору Азербайджана направил 87-летний писатель Акрам Айлисли. Он просит выдать документ о результатах расследования уголовного дела о сопротивлении сотруднику полиции, из-за которого писателю запретили выезжать из страны.

Как писал "Кавказский узел", автор романа о карабахском конфликте "Каменные сны" Акрам Айлисли утром 30 марта 2016 года был задержан в бакинском аэропорту при вылете во Франкфурт. Айлисли отпустили после того, как в отношении него началось расследование по факту хулиганства. В апреле того же года следствие переквалифицировало уголовное обвинение на статью "Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса Азербайджана. Акрам Айлисли заявлял, что дело против него сфальсифицировано , а задержание в аэропорту было связано с попыткой властей Азербайджана сорвать его участие в международном литературном фестивале. В 2018 году Айлисли уже обращался к тогдашнему генпрокурору Азербайджана Закиру Гаралову с просьбой прекратить уголовное преследование. Тогда он заявил, что на протяжении уже двух лет следственные действия не проводятся.

Писатель АкрамАйлисли месяц назад направил письмо генпрокурору Алиеву письму, на которое не получил ответа, в связи с чем повторно обратился к нему с посланием и решил предать это огласке.

“Прошло более восьми лет после возбуждения против меня управлением полиции на воздушном транспорте уголовного дела по статье о сопротивлении или применении насилия в отношении представителя власти (статья 315.1 Уголовного кодекса Азербайджана) и направления его в Бакинскую городскую прокуратуру. Если действительно было совершено уголовное преступление, то в чем причина столь долгого затягивания следствия?", - сказал Акрам Айлисли корреспонденту "Кавказского узла".

Я вынужден жить на своей родине без документов и без прав

По его словам, отсутствие документов существенно ограничивает его права. "Мне идет уже 87-й год. Я известный представитель интеллигенции, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена “Истиглал” (“Независимости”), автор десятков книг, изданных в свыше 30 странах мира. Несмотря на все это, я вынужден жить на своей родине без документов и без прав”, - пересказал Акрам Айлисли в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” содержание своего обращения к генпрокурору Азербайджана.

По его словам, в связи с уголовным делом прокуратура изъяла его удостоверение личности (внутренний паспорт) и запретила ему выезд из страны. “Отсутствие удостоверения личности создает мне серьезные проблемы в решении многих вопросов, я не могу обращаться в госорганы. Из-за запрета на выезд из страны, я не могу получать лечение за рубежом, участвовать в международных мероприятиях, куда меня приглашают как писателя”, - продолжил Айлисли.

Он расценивает “подобное отношение” к нему “не только как незаконное”, но и “безнравственное”. Айлисли рассчитывает, что генеральный прокурор примет меры, чтобы положить конец этой "следственной волоките".

Адвокат писателя Эльчин Садыгов в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” отметил, что статья, по которой против Айлисли было открыто уголовное дело относится к “менее тяжким преступлениям”. "По этой категории преступлений максимальный срок предварительного следствия составляет семь месяцев и в особых случаях может быть продлено до 10 месяцев. Поэтому в соответствии с законодательством дело по истечение самого позднего срока - 10 месяцев должно было быть либо закрыто, либо Айлисли должны были предать суду. В устной форме нам говорят, что дело закрыто. Однако постановление об этом на руки не выдают. И это тянется уже восьмой год”, - сказал Садыгов.

По его словам, "если Акрам Айлисли захочет мы можем обратиться в суд, и потом, в случае получения отказа, дойти до ЕСПЧ".

Азербайджанский правозащитник, директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов подчеркнул, что в Азербайджане изредка применяется практика наказания неугодных властям людей при помощи не предусмотренных законом мер, к примеру запрета на выезд из страны.

"Лидеру партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли почти 20 лет не выдают загранпаспорт из-за открытого против него еще в 1994 году уголовного дела. Даже после решения ЕСПЧ ему не выдают паспорт из-за чего он почти 20 лет "не выездной". Тоже самое касается и Акрама Айлисли. Конечно же, уголовное дело против него было нелепым, 80-летний пожилой человек не мог причинить ущерб здоровью молодого сотрудника таможни. Поэтому уголовное дело спустили на тормозах, а ограничение прав писателя введенные на основе этого дела продолжаются”, - сказал Гусейнов.

Ранее адвокат заявлял, что в деле нет доказательств вины Айлисли “за исключением показаний потерпевшего и самих работников служб аэропорта”. “Аэропорт - стратегический объект – кругом камеры видеонаблюдения, но инкриминируемые Айлисли противоправные действия почему-то не были зафиксированы камерами", - рассказал Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла" в сентябре 2016 года.

"Кавказский узел" писал о ситуации вокруг романа Акрама Айлисли "Каменные сны", опубликованного в декабре 2012 года. В нем рассказывается о судьбе бакинского интеллигента, приведены его размышления об армяно-азербайджанском конфликте. Выход в свет романа вызвал огромный общественный резонанс в стране. Депутаты парламента Азербайджана обвинили Айлисли в предательстве, участники акции в Баку - в антиазербайджанских настроениях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о лишении Айлисли звания "Народный писатель" и персональной пенсии. После этого Акрам Айлисли заявил, что считает невозможными публикацию своих произведений на родине и дальнейшее проживание в Азербайджане.

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