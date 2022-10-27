Власти признали гибель на Украине четырех уроженцев Ставрополья

27 октября 2022, 00:24

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Подполковник Владимир Стрельченко, старшина Станислав Арзуманов, ефрейтор Тимофей Дьяченко, капитан Сергей Шибанов погибли на Украине, сообщил глава Буденновского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 86 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что сержант Юсуп Омаров стал 82-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Билборды с изображениями военных, уроженцев Буденновского округа, погибших на Украине, установлены вдоль дорог, сообщил глава округа Андрей Соколов.

Они посвящены старшему механику инженерно-авиационной службы штурмового авиационного полка старшине Станиславу Арзуманову, начальнику радиостанции ефрейтору Тимофею Дьяченко, заместителю командира войсковой части подполковнику Владимиру Стрельченко, старшему бортовому авиационному технику вертолетного полка капитану Сергею Шибанову. Все они посмертно награждены орденами Мужества, написал Соколов в своем Telegram-канале 23 октября.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 86 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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