Контрактник из Ставропольского края погиб на Украине

25 октября 2022, 18:24

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Сержант Юсуп Омаров погиб на Украине, сообщила администрация Новоселицкого района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 82 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что связист Сергей Клименко стал 81-м уроженцем Ставрополья, гибель которого подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир отделения, старший сержант контрактной службы Юсуп Омаров, сообщила администрация Новоселицкого муниципального округа.

Юсупу был 31 год. Он родом из многодетной семьи, родился в селе Чернолесское. С апреля 2013 года он служил в вооруженных силах . У Омарова остались вдова и дети, следует из сообщения в Telegram-канале администрации от 22 октября.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 82 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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