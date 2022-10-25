Юсуп Омаров. Скриншот https://t.me/novoseladminSK/5418

25 октября 2022, 18:24

Контрактник из Ставропольского края погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Юсуп Омаров погиб на Украине, сообщила администрация Новоселицкого района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 82 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что связист Сергей Клименко стал 81-м уроженцем Ставрополья, гибель которого подтвердили власти.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир отделения, старший сержант контрактной службы Юсуп Омаров, сообщила администрация Новоселицкого муниципального округа.
 
Юсупу был 31 год. Он родом из многодетной семьи, родился в селе Чернолесское. С апреля 2013 года он служил в вооруженных силах. У Омарова остались вдова и дети, следует из сообщения в Telegram-канале администрации от 22 октября.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 82 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Доброволец из Дагестана погиб на Украине", "Подтверждена гибель военного из Тырныауза на Украине", "Власти Эльбрусского района сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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