Связист со Ставрополья погиб на Украине

20 октября 2022, 15:02

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Сергей Клименко погиб на Украине, сообщил глава Буденновского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 81 уроженца Ставрополья.

"Кавказский узел", писал, что военнослужащий-контрактник Амир Омаров стал 80-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В гимназии №7 города Буденновска открыта мемориальная доска в память о погибшем на Украине Сергее Клименко, сообщил глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов.

Клименко погиб 28 июня во время работ по восстановлению связи в ходе военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. Мемориальную доску открыли родители и вдова погибшего, говорится в публикации в Telegram-канале Соколова от 19 октября.

Сергею Клименко было 39 лет, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 81 уроженцf Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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