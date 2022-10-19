Контрактник из Ставропольского края погиб на Украине

19 октября 2022, 08:10

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Военнослужащий-контрактник Амир Омаров погиб на Украине, сообщила администрация Апанасенковского округа. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 80 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября управление Росгвардии по Северному Кавказу сообщило о гибели на Украине росгвардейца Дмитрия Черкасова. Таким образом, официально была подтверждена гибель в военной операции на Украине там не менее 79 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

В военной операции на территории Украины погиб уроженец села Апанасенковского, военнослужащий-контрактник Амир Омаров, сообщила в своем Telegram-канале администрация Апанасенковского муниципального округа, расположенного в одноименном районе Ставропольского края.

"Администрация Апанасенковского муниципального округа, Совет Апанасенковского муниципального округа и районный совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и близким Амира", - говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 80 уроженцев Ставропольского края.

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