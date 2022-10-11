Ставропольский росгвардеец погиб на Украине

11 октября 2022, 14:20

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Росгвардеец Дмитрий Черкасов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщило сегодня управление Росгвардии по Северному Кавказу. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 79 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Николай Сополев погиб на Украине 25 апреля, ему был вручён орден Мужества посмертно, сообщила 7 октября администрация Изобильненского городского округа в своем Telegram-канале.

Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров передал государственную награду родственникам майора Дмитрия Черкасова, погибшего при исполнении воинского долга, сообщило сегодня управление Росгвардии по Северному Кавказу в свoeм Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 79 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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