Оставлены в силе три штрафа жителю Ставрополья за дискредитацию армии

25 апреля 2024, 18:18

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Апелляционная инстанция на Ставрополье оставила в силе три решения о штрафах Виталию Федоренко, признанному виновным в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд назначил жителю Михайловска Виталию Федоренко по шести административным делам о дискредитации российской армии штрафы по 30 тысяч рублей – на общую сумму в 180 тысяч. Федоренко рассказал "Кавказскому узлу", что в некоторых постах в соцсети, которые суд признал дискредитацией, призывал с почестями хоронить погибших на Украине солдат. Он счел позицию суда предвзятой и пообещал обжаловать решения.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сегодня в Ставропольском краевом суде прошло рассмотрение трёх из шести апелляционных жалоб Виталия Федоренко на решения о штрафах по статье о дискредитации армии. Краевой суд не стал отменять решения Шпаковского райсуда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Федоренко.

В апелляционных жалобах Федоренко, который сам представлял свои интересы в суде, указано, что он был лишён права на защиту, так как до судебных разбирательств даже не знал, по какому именно его посту в соцсети будет процесс.

"Опрос в полиции был на 18 постов, из них шесть, то есть треть, выделили как возможно подпадающие под статью 20.3.3 КоАП РФ. Какие именно - я узнал только от судьи. Соответственно, я не мог подготовиться к защите и обдуманным возражениям", - написал Федоренко в своих апелляционных жалобах, копия которых есть в распоряжении "Кавказского узла".

Кроме того, Федоренко подчеркнул в жалобах, что не создавал свои посты как дискредитирующие солдат Минобороны, а наоборот, "старался подчеркнуть важность почтительного к ним отношения". Тем не менее апелляционный суд оставил все три решения в силе. "Буду продолжать дальше обжаловать", - сказал Федоренко.

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