Ставрополец пожаловался на предвзятость суда по делу о дискредитации армии

09 апреля 2024, 13:56

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Житель Ставропольского края Виталий Федоренко, которого суд признал виновным по шести делам о дискредитации военных, рассказал, что в некоторых своих постах в соцсети призывал с почестями хоронить погибших в спецоперации на Украине солдат. Он пожаловался, что эти слова судьи признали дискредитацией армии и заявил, что это является предвзятостью.

Как информировал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно, что суд в Ставропольском крае назначил жителю Михайловска Виталию Федоренко шесть штрафов по 30 тысяч рублей, усмотрев в его публикациях в соцсети "ВКонтакте" дискредитацию военных.

По словам Виталия Федоренко, он не признал вину в дискредитации российских военнослужащих и намерен обжаловать все шесть решений суда в апелляции.

Федоренко пояснил, что суд признал дискредитацией армии его высказывания, касающиеся, в частности, посещения образовательных учреждений участниками СВО. "Я выразил мысль о том, что необходимо запретить допуск СВОшников в школы без справки от психиатра, что их должна также сопровождать полиция. И это назвали дискредитацией", – сказал житель Михайловска корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня среди родных и друзей есть те, кто прошел Чечню. Я знаю, как ребят "накрывало" иногда после того, как они вернулись. Да, я считаю, что нужно пристально за этим следить – ведь постоянно же говорят о безопасности в садиках и школах. А тут люди после боевых действий, всякое может произойти", – пояснил Федоренко.

Он заявил, что на судебном процессе обсуждался один пост, а в итоге судья оштрафовал его за другой – в котором шла речь про недопуск в школы. "В другом своем посте от начала марта 2022 года я призвал отправлять солдатам письма и посылки. В итоге меня за это почему-то осудили, а после администрация Михайловска начинает делать то же, к чему я призывал" – возмутился Федоренко.

Он рассказал, что всего в дело были подшиты 20 его постов, которые упоминались на каждом судебном заседании, несмотря на то, что заседаний было шесть – и постов, за которые он получил штрафы, было шесть.

"Причем, когда меня вызывали в суд, заранее не говорили, о каком посте пойдет речь. И никаких доказательств не было – не говорилось о том, каким именно образом я дискредитировал, каким выражением, а просто – вот я "дискредитировал", и всё! Я понял теперь, что за любой пост любого могут оштрафовать и посадить. Именно – за любой. Полиция напишет рапорт, отнесет в суд, а дальше судья может даже не прочитать пост и вынести постановление", – заявил Виталий Федоренко.

Суды длились максимум полчаса, экспертиз не проводилось, добавил он.

Федоренко отрицает, что пытался дискредитировать российских военных. "Об этом я в полиции говорил, и потом в суде. Теперь с этим будет разбираться краевой суд, посмотрим, какие там судьи", – сказал житель Михайловска.

В одном из постановлений Шпаковского районного суда от 13 марта (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Федоренко разместил в соцсети комментарий, дискредитирующий вооруженные силы России, при этом содержание этого комментария не приводится. Доказательствами вины Федоренко, по мнению судьи Александра Марьева, являются рапорт сотрудника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ), протокол опроса Федоренко в полиции, а также протокол исследования данных со страницы Федоренко.

На основании этих материалов судья Марьев признал Федоренко виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" (предусматривает для гражданских лиц штраф в размере 50 тысяч рублей, – "Прим. "Кавказского узла").

В другом постановлении Шпаковского районного суда, также от 13 марта, но другого судьи, Артема Акопова, текст Федоренко приводится. В частности, житель Михайловска выразил в нем сожаление о "забытых пацанах" – десантниках со Ставрополья. "Вот это реальное отношение к солдатам. Единиц на плакатик, остальных в забвение", – написал Федоренко.

Несмотря на то, что на суде Федоренко заявил, что высказал свое личное мнение, и что оно касается необходимости, с его точки зрения, хоронить участников СВО публично и с почестями, судья Акопов также признал его виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3 КоАП, основываясь на следующих доказательствах: на протоколе об административном правонарушении, рапорте сотрудника ЦПЭ, протоколе исследования страницы Федоренко в соцсети, и протоколе опроса Федоренко в полиции.

"Это обидно. Я много лет выступаю за выстраивание почтения к солдатам нашей страны. Мне важно, чтобы почтение было публичным. А мое возмущение, что так отнеслись к пацанам, признали дискредитацией", – сказал Виталий Федоренко.

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