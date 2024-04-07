07 апреля 2024, 12:55

Стали известны подробности шести дел жителя Ставрополья о дискредитации армии

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Суд в Ставропольском крае назначил местному жителю Виталию Федоренко шесть штрафов по 30 тысяч рублей, усмотрев в его публикациях во "ВКонтакте" дискредитацию военных.

Как писал "Кавказский узел", 13 и 14 марта Шпаковский райсуд Ставропольского края назначил местному жителю Виталию Федоренко штрафы по шести административным делам о дискредитации российской армии. При этом подробности обвинения и суммы штрафов не сообщались.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Виталий Федоренко получил штрафы на 180 тысяч рублей из-за постов во «ВКонтакте» о боевых действиях на Украине, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Суд признал его виновным по шести протоколам о дискредитации российской армии; по каждому назначили штраф 30 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Федоренко был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточках дел на сайте суда. Поводами для преследования стали публикации Федоренко с критикой военной операции на Украине.

На всех шести заседаниях Виталий Федоренко не признал вину, отмечается в судебных решениях, размещенных в карточках дел. "Суду пояснил, что комментарии, оставленные им в сети «Интернет» со своего профиля социальной сети «ВКонтакте», расположенной по электронному <адрес>, которая находится в свободном доступе для просмотра и пользования, являются его личным мнением и личной позицией. Считает, что в его действиях никакого состава административного правонарушения не имеется", - приводится в шести документах позиция подсудимого.

Однако судьи сочли Федоренко виновным и назначили ему шесть штрафов по 30 тысяч рублей, следует из публикаций.

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Примечание:

"Правозащитники признали Орлова* узником совести", "Член избиркома на Кубани оштрафован за дискредитацию армии", "Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях".

Автор: "Кавказский узел"

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