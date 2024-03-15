15 марта 2024, 01:34

Житель Ставрополья получил шесть штрафов по статье о дискредитации армии за два дня

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Шпаковский районный суд Ставропольского края в течение двух дней назначил местному жителю Виталию Федоренко шесть административных штрафов по статье о дискредитации российской армии. 

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Шесть административных протоколов на Виталия Федоренко поступили в суд в один день, 1 марта. Четверо судей Шпаковского райсуда Ставрополья вынесли решения о штрафах по всем шести делам.

Дела Виталия Федоренко рассматривались в течение двух дней: три были рассмотрены 13 марта, еще три - 14 марта, следует из информации на сайте суда. 

Во всех случаях судьи назначили мужчине административное наказание. Тексты постановлений на сайте суда пока не опубликованы, поэтому обстоятельства вменяемых Федоренко правонарушений неизвестны. 

Комментариями Виталия Федоренко относительно решений суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Автор: "Кавказский узел"

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