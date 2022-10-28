Власти округа на Ставрополье сообщили о гибели военного на Украине

28 октября 2022, 18:54

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Алексей Динека погиб на Украине, сообщила администрация Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 87 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что глава Буденновского городского округа сообщил о гибели четырех земляков на Украине тамки образом общее число погибших на Украине уроженцев Ставрополья достигло 86.

О том, что на Украине погиб Алексей Динека стало известно из сообщения в Telegram-канале администрации Петровского городского округа об открытом турнире по волейболу среди девушек, который "посвящен памяти Динека Алексея, погибшего в ходе СВО".

Ранее о гибели сообщала на своей странице в Instagram* школа № 18 села Шангала. "В 2001 году, окончив школу, поступил в вуз, занятия на военной кафедре, служба в армии. А затем было решение - стать кадровым военным", - говорится в сообщении от 1 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 87 уроженца Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.