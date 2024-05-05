Суд не разрешил адвокату семьи Султанова допросить врача

05 мая 2024, 05:12

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Адвокату семьи 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова суд не разрешил допросить врача, который первым осматривал тело погибшего.

Как писал "Кавказский узел", выводы о характере ранений, которые были нанесены жителю Каякента Магомед-Али Султанову, эксперт основывала на данных коллеги, который уехал из Дагестана и не может быть допрошен, сообщил 1 апреля адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого. По его словам, это ставит под сомнение законность экспертизы. 17 апреля стало известно, что суд согласился на принудительный привод эксперта из Петропавловска-Камчатского, что, по словам адвоката, дало надежду на справедливое разбирательство.

Дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение, чтобы рассматривать преступление как убийство по предварительному сговору. Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве Султанова участвовал не один человек, заявил представитель потерпевших. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На прошедшем 2 мая заседании суда по делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова судья отказался разрешить допросить врача-травматолога, проводившего первичный осмотр трупа Султанова, рассказал 4 мая корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи Султанова.

"Я заявил ходатайство о вызове в суд этого врача, который первым, еще до экспертов, видел тело. Судья разрешил вызвать его. Но когда врач пришел 2 мая, то суд отказался разрешить проведение его допроса под формальным предлогом, что нарушен порядок допроса свидетелей. По которому прежде должен быть допрошен эксперт, на выводах которого основана судебно-медицинская экспертиза, и в отношении которого суд на предыдущем заседании принял решение о принудительном приводе из Петропавловска-Камчатского, где он в данный момент находится. А я как раз хотел провести допрос врача до появления эксперта, чтобы исключить возможность их сговора. Но суд сказал ему: "Идите, мы вызовем Вас, когда нам потребуется выслушать ваши показания", - сообщил Саидов.

Следующее заседание по делу об убийстве Султанова состоится 21 мая.

Напомним, по версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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