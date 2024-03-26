Адвокат указал на возможность возврата на доследование дела об убийстве под Каякентом

26 марта 2024, 15:31

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Эксперт в суде признала, что не видела тела, когда подписала заключение о смерти убитого под Каякентом Магомеда-Али Султанова, и подтвердила, что орудий убийства было два. Если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование, заявил адвокат семьи убитого.

"Кавказский узел" писал, что дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение, чтобы рассматривать преступление как убийство по предварительному сговору. Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова участвовал не один человек, но двое соучастников преступления проходят по делу лишь в качестве свидетелей, заявил представитель потерпевших. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.



Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого жителя Каякента Магомеда-Али Султанова, рассказал,

что на прошедшем заседании суда ему удалось показать, что эксперт, подписавшая заключение о смерти Султанова, серьезно ошиблась и

что раны были нанесены двумя орудиями убийства. "Эксперт подтвердила, что подписала заключение, не видя трупа, видя только одежду и лоскуты кожи с мест ранений – восемь лоскутов. Почему она решила, что все ранения однотипные, эксперт не смогла объяснить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Саидов отметил, что в его распоряжении был диск с фотографиями трупа юноши после обмывания, на которых были хорошо видны все

ранения. "Я попросил открыть диск из уголовного дела с фотографиями обмытого трупа. Я предъявил фотографии – она растерялась, и признала, что описание нескольких ран у нее отсутствует, поскольку по фотографиям ран было больше", - рассказал он. Кроме того, по

фотографиям было заметно, что раны нанесены двумя разными орудиями.



По словам адвоката, если будет признано, что преступников было двое, то это станет поводом для возврата дела на доследование. "У суда

останется два варианта – или ломать все через коленку, или возвращать дело на доследование", - заметил он. И.Саидов также рассказал, что

адвокаты противоположной стороны пытались "найти общий язык", предлагая сделку. В частности, просили дать возможность "вынести приговор нынешнему подсудимому", а делом против двух других участников драки заняться потом. "Они реально боятся", - заявил он.

Наличие нескольких орудий нанесения ран не всегда означает, что преступников было двое, отметил адвокат Евгений Черноусов. "Все зависит от того, насколько долго длилось преступление. Если долго, то один преступник мог применить оба орудия. Если речь идет об относительно небольшом сроке времени, то, скорее, речь может идти о двух преступниках", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Отец Магомеда-Али Султанова Ильямин Султанов рассказал, что хотя практически все односельчане поддержали его, но в суд они не

ходят. "Я сам всем запретил ходить – даже родственникам. Им особенно, поскольку для них слушать это было бы очень болезненно", - отметил он.



Следующее заседание суда состоится 1 апреля.

Ранее один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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