21 марта 2024, 23:10

Экспертиза уточнила обстоятельства убийства юноши под Каякентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деле ранее фигурировали снимки только восьми ножевых ранений, однако, по данным экспертизы, на теле убитого под Каякентом 19-летнего Магомед-Али Султанова обнаружены следы от ранений отверткой, сообщил представитель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Кавказский узел" писал, что дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение, чтобы рассматривать преступление как убийство по предварительному сговору. Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова участвовал не один человек, но двое соучастников преступления проходят по делу лишь в качестве свидетелей, заявил представитель потерпевших. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства. 

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания.

Эксперт Гаджиева в ходе сегодняшнего судебного заседания в Каякентском районном суде подтвердила,что  на фотографиях покойного Магомед-Али Султанова, сделанных сразу после убийства,имеются как минимум два ранения, о которых ей ранее было не известно, сообщил сегодня заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Ей были представлены вырезы только восьми ножевых ранений,а еще вырезы двух ранений с пробитием кожи,ей представлены не были. Судя по фотографиям это было ранение отверткой,а значит,было как минимум два орудия убийства", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Ранее один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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Примечание:

"Отец убитого под Каякентом потребовал задержать всех участников драки", "Юристы сочли разумными сроки расследования убийства под Каякентом", "Пользователи соцсети усомнились в перспективах расследования убийства под Каякентом".

Автор: "Кавказский узел"

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