Магомед-Али Сулейманов. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=co5o3KUH0RU

04 августа 2023, 20:26

Защита семьи убитого под Каякентом юноши оспорила квалификацию дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Сулейманова поступило в суд, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита будет добиваться привлечения к ответственности еще двух участников драки и переквалификации дела на убийство по предварительному сговору, заявил адвокат семьи убитого.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. 2 января родные убитого юноши на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению. Протестующие перекрыли движение по трассе, но их разогнали силовики. Следком по Дагестану отчитался, что забрал это дело у Избербашского межрайонного отдела Следкома. В марте отец убитого потребовал от следователей задержать всех участников драки, в которой погиб его сын. Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев счел претензии отца убитого обоснованными.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. Дело находится на стадии предварительного расследования, сообщил в январе "Кавказскому узлу" представитель управления СКР. Дело об убийстве может расследоваться не менее полугода из-за большого числа экспертиз, допросов и исследований, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

8 августа состоится предварительное заседание по этому делу об убийстве Султанова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи убитого. "Я буду требовать возврата дела из суда", - сообщил он. По его словам, данное требование вызвано позицией следствия, настаивающего на том, что убийство совершил один человек – находящийся под стражей Магомед Алибеков, в то время как адвокат полагает, что сообщниками были и двое друзей Алибекова.

"Следствие основывается на заключении судмедэксперта, посмотревшего видеозапись столкновения, в результате которого погиб Султанов, хотя это не совсем область ведения судмедэксперта. У нас есть экспертное заключение по видеозаписи от эксперта, который четко по секундам расписал, что там изображено. Поэтому мы требуем переквалификации обвинения с убийства на убийство группой лиц по предварительному сговору", - заявил адвокат.

Семьи подозреваемых не попытались как-то извиниться перед семьей Султанова. "Эти люди даже не пробовали хоть как-то загладить вину, как это принято – извиниться, предложить материальную помощь. Единственное, что они сделали – попытались, по словам свидетеля преступления, подкупить его. Вне зависимости от того, осудят этих людей или нет, все знают, что они были соучастниками. В Дагестане еще не до конца исчезла кровная месть, и своими попытками избежать заслуженного наказания они фактически подталкивают родственников Султанова к этому", – заключил Саидов.

Житель села Каякент рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. Он поделился версией произошедшего, которая озвучивается среди жителей села. 10 ноября 2022 года Магомед-Али позвонили и пригласили для разговора. Вместе с ним вызвался поехать его друг. Как только они приехали в указанное место, на них напали пять человек, трое нанесли удары ножами и отвертками, двое держали и избивали его друга, рассказал сельчанин. "Его (друга) тоже могли убить, но помешали проезжавшие жители села. Они (нападавшие) сразу убежали с места преступления. Свидетели вызвали полицию и врачей. Говорят, момент преступления случайно сняли на видео школьники, которые находились возле расположенной неподалеку автомойки. Теперь родственники нападавших пытаются решить вопрос непривлечения их к уголовной ответственности и дать деньги родителям друга погибшего, чтобы тот не опознал никого", – рассказал житель села.

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Примечание:

"Юристы сочли разумными сроки расследования убийства под Каякентом", "Пользователи соцсетей поспорили о разгоне протестов в Каякенте", "Пользователи соцсети усомнились в перспективах расследования убийства под Каякентом".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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