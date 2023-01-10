Юристы сочли разумными сроки расследования убийства под Каякентом

10 января 2023, 22:19

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Дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова находится на стадии предварительного расследования, сообщил представитель управления Следкома Дагестана. Дело об убийстве может расследоваться не менее полугода из-за большого количества экспертиз, допросов и исследований, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. 2 января родные убитого юноши на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению. Протестующие перекрыли движение по трассе, но их разогнали силовики. Следком по Дагестану отчитался, что забрал это дело у Избербашского межрайонного отдела Следкома. Отец Магомед-Али Султанова поблагодарил односельчан за поддержку и отметил, что все его требования выполнены, а те, кто призывает к новым акциям протеста, преследуют свои цели. Привлечь внимание к ходу расследования убийства юноши в Каякенте можно было и без блокировки федеральной трассы, силовики были вынуждены применить силу, чтобы освободить дорогу, отметил ряд пользователей соцсетей. Именно перекрытие трассы привлекло внимание главы Следкома России Александра Бастрыкина, а действия силовиков при разгоне акции были чрезмерно жесткими, возразили их оппоненты.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Дело об убийстве Магомед-Али Султанова находится на стадии предварительного следствия, сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник руководителя следственного управления СКР Дагестана по СМИ Оксана Тенетова. Дата суда не назначена, уточнила представитель СК.

По ее данным, некоторые участники акции были задержаны после инцидента и доставлены в полицию. "Проводились следственные действия, допросы", - прокомментировала Тенетова. Что было на допросах, она не сообщила, попросив сделать официальный запрос. "Кавказский узел" направил запрос.

В администрации Каякентского района корреспонденту "Кавказского узла" оперативно предоставить информацию об инциденте не смогли. В Каякентской Центральной районной больнице корреспондента "Кавказского узла" заверили, что никто из участников инцидента к ним не обращался. В МВД Дагестана от в комментариев отказались.

Расследование уголовного преступления может занимать длительный срок, особенно, когда речь идет об убийстве, подчеркнул адвокат Евгений Черноусов. По его мнению, затягивания процесса в данном случае нет. Расследование учитывает много факторов: лабораторные исследования трупа, его органов, допрос свидетелей, допрос потенциальных виновников преступления на месте. "Например, лабораторные исследования делаются около месяца, необходимо заключение судмедэксперта, нужно время и на оформление уголовного дела. Необходимо время на сбор доказательств… Все это должно быть приобщено к уголовному делу", - рассказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Также необходимо установить, был ли человек во время убийства трезв, принимал ли алкоголь или наркотические средства, на что также уходит достаточно много времени, сказал Черноусов. Время уходит на подписание документов всеми участниками процесса.

По мнению адвоката, тот факт, что дело взято на личный контроль Бастрыкина свидетельствует о том, что им занялись московские следователи, что также затягивает процесс. Однако это говорит о важности дела.

"Если происходят забастовки, то в центральный аппарат прокуратуры, следственного комитета или МВД сразу идут сводки. Если люди взволнованы, это привлекает внимание глав силовых структур. Нужно реагировать своевременно. Я уверен, что в Дагестан послали московских следователей. Это делается потому, что в конфликте несколько сторон, и ситуация может быть искажена", - сказал Черноусов.

Структуры Следкома России дважды сообщили о том, что следствие по делу взято на контроль. Так, 25 ноября 2022 года после резонанса в соцсетях глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о действиях следствия. "Ход дальнейшего расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - указано в сообщении на сайте ведомства. 3 января, после перекрытия трассы в Каякенте Бастрыкин поставил расследование уголовного дела об убийстве молодого человека в Каякенте на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении на странице "Приемная председателя СК России" в соцсети "ВКонтакте".

С ним согласен дагестанский адвокат Зиявутдин Увайсов. По его мнению, никакого затягивания следствия нет. С момента убийства прошло слишком мало времени, чтобы определить и наказать виновных. "Это не большой срок. В такие короткие сроки никакое дело в суд не отправляется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Увайсов.

По его опыту, суд по убийству идет не менее шести месяцев. "В лучшем случае, по убийству - полгода", - сказал адвокат.

Каякент – крупное село, где проживают, в основном, кумыки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" уроженец Дагестана, этнограф, исламовед, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Он назвал село, населенным пунктом, где "изначально проживают кумыки", а также "знаковым районом для кумыков", расположенным "в кумыкской равнине".

Село насчитывает 16 тысяч человек, что по меркам республики – "очень много", отметил он. "Если сравнить, например, с Южно-Сухокумском, городом республиканского значения, то Каякент превышает его в численности населения. Там только 10,5 тысяч человек. Каякент по европейским меркам вполне тянет на маленький городок", - рассказал Ярлыкапов.

Село расположено в равнинном районе, через него проходят каналы Баршитатаул и Эльдергитаул, что делает его привлекательным для сельского хозяйства. Село расположено в 75 километрах от Махачкалы, что для Дагестана "достаточно близко", сказал Ярлыкапов.

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