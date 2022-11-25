Родственники убитого в дагестанском селе потребовали наказать виновных

25 ноября 2022, 10:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Близкие 19-летнего Магомед-Али Султанова опасаются, что участникам нападения на него удастся избежать наказания, сообщил после встречи в Каякенте с родственниками убитого омбудсмен Дагестана. По версии следователей, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

О встрече с обеспокоенными родителями убитого Магомед-Али Султанова омбудсмен Дагестана Джамал Алиев сообщил 24 ноября в своем телеграм-канале. "Сегодня был в селе Каякент, встретился с родителями убитого 19-летнего Магомед-Али Султанова. Как рассказывают родственники Магомед-Али, в результате бытового конфликта на него напали несколько человек и нанесли множественные ножевые и колотые ранения. Был избит его друг", - написал он.

Задержан и находится под стражей только один из нападавших, остальные установлены, но остаются на свободе, отметил омбудсмен. "Родственники убитого парня опасаются, что виновные могут избежать наказания. В данный момент в джамаате села произошёл раскол. Однако ничто не должно помешать объективному расследованию уголовного дела. Сегодня же мною будет направлено обращение к прокурору республики и руководителю СУ СК РФ по Дагестану о том, чтобы ход расследования уголовного дела был взят на их личный контроль", - написал уполномоченный по правам человека.

Видео схода в селе Каякент опубликовал 24 ноября телеграм-канал "Dagestan life". "В Каякентском районе родители убитого местного жителя заявили, что виновные в смерти их сына могут избежать наказания. На видео обращение отца к прихожанам мечети", - говорится в описании к ролику.

На видео показаны несколько десятков мужчин, перед которыми эмоционально выступают два человека. Они говорят не по-русски, но видео сопровождено субтитрами с переводом на русский язык. Из субтитров и видео можно сделать вывод, что выступающие – отцы погибшего молодого человека и его избитого друга. Согласно опубликованному переводу, родители молодых людей считают, что нападавших было трое. Также в субтитрах утверждается, что родственникам предлагали крупные суммы денег "за молчание".

"19-летний Магомед-Али Султанов был убит в Каякенте 10 ноября. На теле парня насчитали до десяти колотых ран от ножей и отвёрток", - говорится в аннотации к видео.

По версии же следователей, нападавший был один, и он был вооружен ножом. "Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 18-летнего жителя Каякентского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 10 ноября 2022 года примерно в 22 часа 30 минут в селе Усемикент Каякентского района (согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Усемикент расположен в 800 метрах от Каякента. - Прим. "Кавказского узла") обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множество ударов ножом в различные части тела 19-летнему местному жителю. В результате причиненных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте", - говорится в публикации, размещенной 12 ноября на сайте управления СКР по Дагестану. Более свежую информацию о ходе расследования ведомство, по состоянию на 10.52 мск, не опубликовало на своем сайте.

Полиция Дагестана 12 ноября разместила в своем телеграм-канале видео драки, после которой был убит 19-летний житель Каякентского района. На кадрах, сделанных в темное время суток, видно, что в драке участвуют четыре человека. Человек, снимающий видео, никак не комментирует происходящее, в кадре слышны лишь звуки ударов. Затем слышен свист и окрики издалека, после чего все четверо убегают, и фрагмент записи прекращается.

"Полицейские Каякентского района задержали подозреваемого в убийстве 19-летнего парня. Речь о событиях, произошедших 10 ноября. Беспокойства сельчан о том, что "виновный до сих пор не задержан", выражающиеся в волнениях среди местных жителей, безосновательны", - сообщило в своей публикации МВД Дагестана.

Позднее в тот же день ведомство сообщило в своем телеграм-канале, что 19-летний житель Каякентского района умер на месте от четырех ножевых ранений, а по подозрению в убийстве задержан его 18-летний односельчанин.

"С места преступления изъят нож. Сотрудниками подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Он рассказал, что причиной конфликта послужила ссора между родственниками подозреваемого и покойного. В ходе выяснения отношений по телефону между ними произошла словесная перепалка с взаимными оскорблениями, которая позже продолжилась при личной встрече. В момент потасовки злоумышленник выхватил имевшийся нож и ранил молодого человека. Собранный полицейскими материал передан по подследственности в СУ СК России по Республике Дагестан", - говорится в публикации МВД.

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